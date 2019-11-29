Игорный бизнес перейдет в тень, если примут кабминовский вариант легализации – СМИ

В частности, законопроект не создает никаких ограничений для распространения букмекерства.

Следствием принятия законопроекта №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" в действующей редакции станет не легализация игорного бизнеса, а переход значительной его части в тень. Об этом говорится в публикации "Теневой игровой бизнес против народа Украины" на сайте "ГолосUA".

«Хуже законопроектов мы не видели вообще. Это больше на какое-то сочинение похоже», - такой вердикт вынес законопроекту №2285 эксперт в сфере игорного бизнеса Владимир Милевский.

Он также считает, что этот и 7 альтернативных законопроектов дискредитируют идею президента Зеленского о выведении из тени и создании законных казино.

К примеру, законопроект №2285 имеет ряд недостатков, которые существенно извращают саму идею легализации. Речь идет о закреплении статус-кво для тысяч подпольных игровых залов, казино и букмекерских контор – оффлайновых и онлайновых.

Еще один эксперт игорного и лотерейного бизнеса Александр Хацкевич уверен, что данный законопроект не создает никаких ограничений для распространения букмекерства.

«Останется 800 букмекерских объектов, которые не имеют никаких ограничений по распространению своей деятельности. Они могут быть размещены в любом месте, нет никакого ограничения по их площади. С какого-то чуда этот законопроект выделяет отдельную отрасль игорного бизнеса и делает ему такие преференции», - удивляется эксперт.

Напомним, согласно результатам общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, уровень общественного доверия к президенту Зеленскому снизился. Исследование демонстрирует основные причины такого падения - внедрение рынка земли и легализация игорного бизнеса.