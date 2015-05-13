Командованию РФ не нравится, что боевики используют боевую технику не по назначению - Тымчук

В Луганске представители российского командования выразили «командованию» местных террористов претензии относительно «нецелевого использования моторесурса переданной боевой техники».

Об этом пишет руководитель "Информационного сопротивления" народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

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"Перевозка грузов и людей для частных нужд представителей бандформирований с использованием боевой техники уже в «ЛНР» стала нормой", - отмечается в сообщении.