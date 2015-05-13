Командованию РФ не нравится, что боевики используют боевую технику не по назначению - Тымчук
10:03, 13 мая 2015Общество
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Местным террористам выразили претензии относительно «нецелевого использования моторесурса переданной боевой техники».
REUTERS
В Луганске представители российского командования выразили «командованию» местных террористов претензии относительно «нецелевого использования моторесурса переданной боевой техники».
Об этом пишет руководитель "Информационного сопротивления" народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.
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"Перевозка грузов и людей для частных нужд представителей бандформирований с использованием боевой техники уже в «ЛНР» стала нормой", - отмечается в сообщении.
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Российско-террористические войска на Донбассе продолжают акти...Posted by Dmitry Tymchuk on 12 травня 2015 р.
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