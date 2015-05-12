В Донецкой области взорвался легковой автомобиль: погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба донецкого облуправления МВД.

На месте работает следственно-оперативная группа Селидовского горотдела, взрывотехники. По предварительным выводам, автомобиль был поврежден изнутри из-за взрыва неустановленного предмета.

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Как сообщил Алексей Борковец, начальник Селидовского горотдела милиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, что Горняк находится в 20 километрах от Донецка и Песков.