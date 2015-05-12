На Житомирщине представили нового руководителя областной милиции Рудика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, до этого Рудик занимал должность первого заместителя начальника Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

Объявляя приказ министра внутренних дел Украины, Руденко поблагодарил Григория Полковникова, который с сентября 2014 года до последнего времени исполнял обязанности начальника УМВД области.

В то же время заместитель министра отметил, что назначенный руководитель имеет большой организационный опыт и является профессионалом.

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Также на встрече с личным составом милиции Житомирщины Руденко отметил, что сегодня органы внутренних дел проходят сложные этапы реформирования, а поэтому подчеркнул необходимость решения в первую очередь вопросов качественного кадрового отбора.

В свою очередь, Рудик поблагодарил за оказанное доверие и выразил убеждение в безусловном выполнении задач, возложенных на органы внутренних дел государством и народом.