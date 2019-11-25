«Клетки-стаканы», испорченные продукты и туберкулез: в Днепровской колонии обнаружили ряд нарушений

В частности, заключенных женщин держат в клетках, ширина которых составляет один метр.

В Днепровском учреждении исполнения наказаний №4, расположенном в Днепропетровской области, в ходе мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными.

Об этом говорится в информации по итогам мониторингового визита представителя секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, опубликованной на сайте ведомства.

В частности, на территории первого и десятого корпусов учреждения выявлены зарешеченные помещения, которые персонал учреждения называет «стаканами».

«В этих клетках осужденные и лица, взятые под стражу, могут только стоять. Содержание в такой клетке можно расценивать как пытки», - говорится в сообщении.

Также во время посещения карцера к членам мониторингового группы обратился осужденный, к которому, по его словам, недавно применялась физическая сила и специальные средства. В то же время никакой информации об этом факте в его личном деле, медицинской и другой документации зафиксировано не было.

Кроме того, в помещении палаты медицинского изолятора обнаружен осужденный, которого несмотря на установленный диагноз, в течение двух месяцев не направляли в специализированную больницу для лиц, больных активной формой туберкулеза. А из-за отсутствия соответствующих условий (системы вентиляции) и лечения, опасности подвергаются как персонал учреждения, так и другие заключенные.

Также оказалось, что в колонии не работает баня, стирка белья осуществляется только для отдельных категорий заключенных, учет выданного белья и имущества не ведется.

По данным мониторинга, нарушаются требования по раздельному содержанию осужденных и лиц, взятых под стражу и нормы площади на одного заключенного, отдельные камеры перенаселены и требуют ремонта, а ужасное состояние электросетей может привести к пожару.

«В столовой зафиксировано использование продуктов питания с нарушенным сроком годности, в частности мясных консервов, что могло привести к пищевым отравлениям и распространению инфекционных болезней. Осужденные жаловались на плохое качество приготовленной пищи», - сказано в сообщении.

Отмечается, что отчет о мониторинговом визите будет направлен в Министерство юстиции Украины для реагирования.