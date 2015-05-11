В Украине покажут традиционную культуру народов Европы

С 15 по 17 мая в День Европы в "Мистецькому Арсеналі" в Киеве впервые состоится Международный фестиваль традиционных культур «ЭтноМир», в рамках которого будет презентована специальная платформа «ЭтноЕвропа».

Об этом сообщает сайт "Мистецького Арсеналу".

"200 мастеров из Украины и стран мира представят ремесла и их традиционные технологии, открывая тайны создания настоящих художественных рукотворных шедевров. Среди гостей фестиваля представители таких стран, как: Франция, Греция, Беларусь, Литва, Грузия, Узбекистан, Турция и другие", - отмечается в сообщении.

Цель проекта - создать платформу для культурного обмена, более глубокого знакомства с другими культурами и интеграции в культурное мировое пространство.

Читайте такжеПутин "объяснил" Меркель, почему СССР пошел на соглашение с ГитлеромПосетителей "Мистецького Арсеналу" ждут: ярмарка традиционных ремесел, выставки уникальных коллекций керамики, выставка древних украинских музыкальных инструментов и специальная музыкальная программа от Киевского кобзарского цеха, детское пространство (традиционные игры, забавы, мастер-классы), традиционная кухня из разных уголков мира и ароматный казацкий кулеш.

А также состоятся выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным танцам Украины, Грузии, Беларуси, Литвы, ярмарка литературы о культуре и традициях, показ фильмов о пропавших и живых традициях, о людях, быте и ремеслах разных стран мира.