Могерини напомнила Евросоюзу о необходимости единства перед призраком войны
Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини считает, что сегодня единство является как никогда актуальным.
Об этом она сказала в заявлении по случаю Дня Европы, сообщает Европейская правда.
По случаю Дня Европы и 65-летия Декларации Шумана, которым было основано Европейское сообщество угля и стали, а позднее – Евросоюз, Могерини напомнила Евросоюзу о единстве.
"9 мая 1950 года Роберт Шуман призывал народы Европы объединиться и предотвратить войну на нашем континенте. 65 лет спустя его идея о мире и единстве является как никогда актуальной", - заявила глава европейской дипломатии.
Читайте такжеНа Западе опасаются, что единый фронт против агрессии РФ в Украине начнет разрушаться - польские СМИ"Поскольку призрак войны вернулся на наш континент, наше единство остается нашей самой большой силой", - подчеркнула Могерини.
По ее словам, строить единство на основе многообразия сложно, но "постоянное сотрудничество и кропотливые переговоры ведут нас к консенсусу, который крепкий как скала".
"Сейчас это то, что нам необходимо достичь и на международном уровне", - сказала она.
Верховный представитель ЕС подчеркнула, что празднование Дня Европы - это взгляд не только в прошлое, а в будущее.
"Положить конец войне означает преодоление разногласий и объединение бывших врагов", - отметила Могерини.