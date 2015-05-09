В Киеве создали рекордного голубя мира

На металлической двухметровой скульптуре голубя разместили 25 тысяч пожеланий мира со всей Украины.

Это пожелания добра и мира современной Украине и имена героев Второй Мировой. Каждый желающий может приобщиться ко всеукраинскому рекорду: ветераны, студенты, семьи с детьми пишут на бумажных голубях свои послания возле установленного рядом со сценой металлического каркаса.

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Вокруг фигуры голубя – коробки с названиями населенных пунктов. В них послания мира свезли сегодня в Киев из регионов.

«Пришел сюда в память о своем прадеде, который защищал Киев на Первом украинском фронте. Как только услышал об этой акции, понял, что его имя должно быть запечатлено на памятной инсталляции», — рассказал Юрий, студент одного из киевских вузов.

Под девизом «Мир ради возрождения» акция прошла во многих городах Украины.

Идея объединить в одну экспозицию память прошлого и актуальную тему мира принадлежит депутатам из группы «Вiдродження».

По словам представителя депутатской группы «Вiдродження», народного депутата Василия Гуляева, главной целью всеукраинской акции стало сплочение страны вокруг идеи мира, памяти и уважения к славному прошлому. «Сейчас важно объединять, а не раскалывать страну. Только единая Украина способна возродиться и стать процветающей. А Мир - это та высочайшая ценность, о которой сегодня говорят в каждой украинской семье, которая нас всех объединяет. Тысячи украинцев поддержали сегодня нашу инициативу - увековечили на крыльях бумажных голубей имена воинов-героев с пожеланиями мира. К нашей акции присоединятся и современные герои – воины АТО. Видите, одна из урн для бумажных голубей пуста – волонтеры провезут ее по блок-постам, горячим точкам АТО, чтобы солдаты смогли передать нам свои пожелания, слова мира и добра», — рассказал Василий Гуляев.

После обеда праздник мира увенчался фиксацией общенационального рекорда. Украшенная тысячами бумажных голубей металлическая скульптура «Голубь памяти и мира» попала в «Книгу рекордов Украины» как самое массовое пожелание мира в стране.

«Мы всегда уделяем большое внимание социальным проектам и с удовольствием их поддерживаем, — заявил представитель «Книги рекордов Украины» Олег Иваненко. Он отметил, что сегодня для Украины очень важны мирные и позитивные рекорды, что они укрепляют веру украинцев в свое будущее. «Пусть энергетика, которую несут тысячи бумажных голубей, станет фундаментом для новых достижений нашей страны», — пожелал Иваненко.

В завершении со сцены выпустили в воздух десятки живых белых голубей, олицетворяющих собой мир в Украине.

По словам организаторов акции, «Голубя памяти и мира» провезут через всю страну и 1 июня, в День защиты детей и установят в Мариуполе.

Ранее УНИАН сообщал, что на Крещатике выложили гигантскую надпись из коробок "Пам'ятаємо-1939-1945-Перемагаємо".