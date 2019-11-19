Чиновнику-живодеру, который тащил собаку по дороге, грозит до 8 лет за решеткой (фото)

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

На Хмельнитчине полиция расследует обстоятельства жестокого обращения с собакой, которую хозяин привязал к автомобилю и волочил по дороге 1,5 километра.

Об этом сообщает местная полиция.

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"Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными" по факту издевательства над собакой — мужчина привязал животное к буксировочному крюку и волочил за автомобилем. О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушения", - говорится в сообщении.

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Медики передали животное волонтерам. Сейчас следователи выясняют мотивы, побудившие мужчину к такому жестокому поступку, опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия.

Отмечается, что часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины за обращение с животными с особой жестокостью предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области работник Госархива волок по дороге привязанный к автомобилю собаку.

Тогда открыли производство по части 1 статьи 299 уголовного кодекса Украины. "Жестокое обращение с животными". Мужчине грозил арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.