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В Киеве полицейские задержали «вора в законе» «Лашу Очамчирского» (видео)

16:31, 15 ноября 2019
Общество
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Полицейские задержали «вора в законе» «Лашу Очамчирского» / facebook.com/mvs.gov.ua

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.

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По данным правоохранителей, находясь на территории Украины, «вор в законе» пытался распространить свое влияние на членов преступной среды. Его неоднократно задерживали сотрудники правоохранительных органов. К тому же, до 2017 года он находился в международном розыске за создание на территории страны Европейского Союза банды, занимавшейся похищением людей и отмыванием средств.

В криминальной среде он выполняет роль «третейского судьи» и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран.

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Теги: #новости Украины#Киев#вор в законепогода в Киеве