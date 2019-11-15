В Киеве полицейские задержали «вора в законе» «Лашу Очамчирского» (видео)

В частности, до 2017 года он находился в международном розыске за создание на территории страны ЕС банды, занимавшейся похищением людей и отмыванием средств.

В Киеве полицейские задержали «вора в законе» «Лашу Очамчирского». Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook. Читайте такжеАпелляционный суд вернул под стражу обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко По данным правоохранителей, находясь на территории Украины, «вор в законе» пытался распространить свое влияние на членов преступной среды. Его неоднократно задерживали сотрудники правоохранительных органов. К тому же, до 2017 года он находился в международном розыске за создание на территории страны Европейского Союза банды, занимавшейся похищением людей и отмыванием средств. В криминальной среде он выполняет роль «третейского судьи» и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран.

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