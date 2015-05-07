Крымские города перевели на российский телефонный код

Об этом сообщил в четверг "министр связи" Дмитрий Полонский.

"Сегодня мы даем старт и полностью переходим на российскую систему нумерации. Все существующие номера абонентов в Крыму остаются без изменений", — сообщил Полонский, пишет РИА Новости.

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"Министр" отметил, что Крым приобрел достаточный номерной ресурс для сохранения существующих номеров всех абонентов. Тарифы на связь не изменяются.

Набор крымского телефона фиксированной связи с мобильного телефона будет начинаться с комбинации "+7 365", с телефона фиксированной связи за пределами Крыма — с комбинации "8 365".