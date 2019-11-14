Оккупанты истощают водохранилища Крыма для нужд российских военных частей

Вследствие такой политики аграрный сектор Крыма идет на спад – в этом году на полуострове взошло только 15% озимых.

Оккупантов не останавливает водный дефицит Крыма в попытке обеспечить водой воинские части полуострова.

Читайте такжеВ СБУ объяснили, почему пропустили пропагандиста Корчевникова в Украину

Об этом говорится в материале Радио Свобода. Крым. Реалии.

В частности, инженерный батальон, перевыполняя план, протянул трубопровод от Балановского водохранилища в Белогорском районе к селу Перевальное, где расположены подразделения российских военных.

Отмечается, что ранее это было небольшое водохранилище для орошения сельхозугодий.

Вследствие такой политики аграрный сектор Крыма идет на спад – в этом году на полуострове взошло только 15% озимых.

Как сообщал УНИАН, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о возобновлении подачи воды в оккупированный Крыму с материковой части страны.

На пресс-марафоне на вопрос: «просил ли у Вас Путин уже воды для Крыма?» Зеленский ответил: «Нет».

А на вопрос, готов ли украинский президент вести переговоры на эту тему, глава государства ответил: «Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не начинала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Что мы готовы делать, то делаем».

На днях постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что пока позиция о непоставке воды на временно оккупированный полуостров является «однозначной» и нет оснований для того, чтобы ее менять.