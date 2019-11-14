Задержанный в Польше Игорь Мазур вернулся в Украину

Мазура задерживали из-за российского розыска в базе Интерпола.

Вечером 13 ноября в Украину вернулся Игорь Мазур, которого задерживали в Польше. Он - ветеран войны на Донбассе, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, заместитель председателя УНА-УНСО.

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополь) вернулся в Украину. Это стало возможным в том числе и потому, что еще вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблении РФ своим правом обращения в эту международную организацию. Отдельную благодарность хочу выразить послу Украины в Польше Андрею Дещице", - написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Это также подтвердила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, консул лично сопровождал переезд Мазура на территорию Украины.

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Что же до самого задержания и обвинений Игорь Мазур, его собратья, и дипломаты называют их абсурдными, говорят это политическая месть России. Мазура обвиняют в участии в боях в Грозном во время Первой чеченской войны. За такие же обвинения в России раньше задержали, пытали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые никогда не были в Чечне. Мазур говорит, действительно в то время в Чечне был, но как журналист, освещал зверства режима.

Мазура сначала отпустили на поруки руководителя дипломатической миссии. И такая практика существует. Мазур мог передвигаться по Люблинскому воеводству только в сопровождении консула. Также он должен был приходить по вызову следователей в прокуратуру.