Убийство байкера в Киеве: подозреваемый предстанет перед судом

Сейчас мужчину судят за систематические побеги из психушки и хранение в палате наркотиков.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве в мае 2017 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, по результатам досудебного следствия действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеДело об убийстве ветерана АТО "Сармата" передали в судКроме этого, злоумышленнику инкриминируется дополнительный эпизод по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, а именно хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. В 2016 году подозреваемый, находясь на парковке возле столичного супермаркета, из-за внезапно возникшего конфликта несколько раз стрелял в сторону охранника.

Обвинительный акт по указанным фактам направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Кроме того, отметили в прокуратуре, в настоящее время в Дарницком райсуде продолжается судебное разбирательство еще одного обвинительного акта в отношении этого же лица по факту совершения систематических побегов из специализированного лечебного учреждения, а также по фактам приобретения и хранения в палате психиатрической больницы наркотических веществ.

«Учитывая это, после назначения к рассмотрению обвинительного акта по факту убийства мотоциклиста, стороной обвинения будет инициирован вопрос объединения указанных уголовных производств, поскольку в совершении всех уголовных преступлений обвиняется один человек», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года в результате конфликта на дороге подозреваемый совершил несколько выстрелов в сторону мотоциклиста, который остановился на перекрестке, и скрылся с места совершения преступления. Раненый мужчина от полученных травм скончался.

Убитым оказался 36-летний житель столицы Юрий Калиниченко. В его убийстве обвиняют вице-чемпиона мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрия Слепченко. По решению суда он должен находиться в Киевской городской психоневрологической больнице закрытого типа, с которой он неоднократно сбегал.