Задержанные АТОшники "Пума" и "Буча" могут фигурировать в деле Шеремета – СМИ

Расследование по делу задержанных ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства журналиста.

Двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в подготовке взрыва и могут связать с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом пишет «Украинская правда».

Читайте такжеПодрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет – КнязевОтмечается, что Владислава Грищенко с позывным «Буча» задержали 24 сентября, его жену «Пуму» – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования. Обоих подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, открыли в июле 2018 года.

При этом следствие может связать супругов с делом журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве 2016 года. Полицейское расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства Шеремета.

Как известно, взрывчатку под авто Шеремета закладывали два человека – мужчина примерно 168-175 сантиметров роста с «испанской» бородкой и его напарница, которая была на 5 сантиметров ниже. Отмечается, что супруги Грищенко действительно подпадают под это описание.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 ноября в Киеве арестовали АТОшницу с позывным «Пума».