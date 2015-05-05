СМИ: в Донецке сняли памятный барельеф поэту Василию Стусу

Издание Новости Донбасса опубликовало фотографию, на которой на месте барельефа заложенное кирпичом пустое место.

Справка. Василий Стус украинский поэт, диссидент, политзаключённый. С 1954 года учился на историко-филологическом факультете Донецкого государственного педагогического университета.

Читайте такжеВ России начали уничтожать музей ГУЛАГа, где погиб СтусВ 2001 году на здании филологического факультета Донецкого Национального университета был установлен памятный барельеф поэту. Также обсуждался вопрос присвоения университету имени поэта.

Ранее агентство Укринформ со ссылкой на источник в "ДНР" сообщало, что террористы хотят заменить барельеф Стуса бюстом разведчика Николая Кузнецова, не имеющего отношения к университету.