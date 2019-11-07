Ухудшение состояния украинца Шумкова: омбудсмен требует от России немедленно предоставить политзаключенному медпомощь

Денисова обратилась с соответствующей просьбой к российскому омбудсмену.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову безотлагательно восстановить права украинского политзаключенного Александра Шумкова и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Об этом украинский омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСтало известно об ужасном состоянии украинского политзаключенного Шумкова в РФ: бледный, беспокоят судороги

Денисова отметила, что права незаконно осужденного в России Шумкова снова нарушены. Согласно полученной информации, после завершения голодовки у политзаключенного значительного ухудшилось состояние здоровья, поэтому он сейчас находится в ФКЛПУ ОБ УФСИН России по Тверской области.

"Его беспокоит сильная головная боль, а также сильная боль в области спины и судороги. Сотрудники лечебного учреждения не оказывают необходимую медицинскую помощь. Более того, дают таблетки и инъекции, не объясняя их действие на организм Александра Шумкова. Кроме того, шприцы для инъекций наполняются в другом помещении, что несет опасность получить инфекционное заболевание", - отметила омбудсмен.

Поэтому Денисова обратилась к Москальковой с просьбой посодействовать проведению полного медицинского обследования Шумкова, по результатам которого предоставить соответствующую квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2017 года Шумков был арестован судом в Брянской области на 15 суток за невыполнение требования представителя российской власти предоставить для осмотра личные вещи. В начале сентября дело было переквалифицировано, и он был официально задержан по подозрению в совершении другого преступления.

В «Правом секторе» сообщили, что пропавший в Херсоне военнослужащий Чернобаевской военной части №4067 Александр Шумков был похищен спецслужбами РФ на административной границе между Херсоном и оккупированным Крымом.

Согласно фабуле дела, Шумков находился в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) до 23 августа 2017 года и «долгое время был охранником тогдашнего лидера «ПС» Яроша. Последний факт, указывается в деле, свидетельствует о "значительной роли" Шумкова в деятельности «Правого сектора». Деятельность движения названа «направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность».

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), в связи с якобы членством в запрещенном в России «Правом секторе». Шумков находится в исправительной колонии в Тверской области РФ.