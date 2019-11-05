Перепись населения в Украине планируют провести в 2020 году с помощью онлайн-инструментов

Планируется стимулировать украинцев самостоятельно заполнять информацию о себе.

Кабинет министров планирует провести перепись населения Украины в 2020 году с активным применением онлайн-инструментов, о чем во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Естественно, перепись. Мы посмотрели на разную практику в мире, как делается перепись, и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов, стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе с помощью онлайн-инструментов», - сказал он.

Также он сообщил, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на проведение переписи населения.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронный перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Он также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет гораздо выгоднее, чем проведение классической переписи населения.

Представляя Программу деятельности правительства на ближайшие пять лет в начале октября, премьер Гончарук заявил, что электронная перепись населения Украины может быть проведена уже до конца 2019 года.