Матери Гандзюк вручили награду Ukrainian ID Awards, которой активистка удостоена посмертно

Президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная отметила, что Катя Гандзюк стала «частью героической истории нашей страны».

Матери Екатерины Гандзюк Надежды вручили международную премию Ukrainian ID Awards, которой ее дочь была посмертно удостоена 6 июня 2019 года.

Награду на пресс-конференции в УНИАН вручила президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталия Заболотная.

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«Я хочу вам от имени гражданского общества передать награду, которая адресована вашей дочери в ее память. Знайте, что ее подвиг, ее поступок ценят люди, что она для нас была бы чрезвычайно ценна живой. Мы все хотели бы, чтобы она была лидером движения непокоренея, движения против коррупции, несправедливости. Но, к сожалению, так не произошло. Пусть она вам и вашему мужу, папе Кати Гандзюк, напоминает, что этот подвиг люди не забывают. Катя уже стала частью героической истории нашей страны», - сказала Заболотная.

Мама активистки, приняв награду, поблагодарила. «Спасибо вам за высокую награду, за высокую оценку деятельности моего ребенка», - сказала Надежда Гандзюк.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. В деле о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцев лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.