В списки на эвакуацию из Непала уже внесено 80 граждан Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Читайте такжеВ столицу Непала из отдаленных районов страны сегодня должны добраться 10 украинцев - МИДПо данным МИД, по состоянию на 16:00 2 мая по дипломатическим каналам получено разрешение на осуществление посадки в Катманду 3 мая в 16:00 для самолета Воздушных сил Вооруженных сил, которымпланируется эвакуировать граждан Украины из Непала.

«Среди граждан Украины распространяется информация о запланированной эвакуации и сборе с 14:00 3 мая возле здания консульства Украины в Катманду (Meeting point – Honorary Consulate of Ukraine in Kathmandu (Nepal) +977 9851055720; +977 9851052797; +1 6477254932, address: № 122, Bhagwan Marg, Naxal, Kathmandu)», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения распространения этого сообщения МИД Украины обратилось к украинским операторам мобильной связи с просьбой срочно распространить среди абонентов - резидентов Украины, которые находятся на территории Индии и Непала, соответствующую информацию.

Общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в этой стране, составляет 210 человек. Для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны.