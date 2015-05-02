СБУ задержала члена группировки "Харьковские партизаны", который планировал теракт в Харькове

Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"В рамках осуществляемых масштабных контртеррористических мероприятий Служба безопасности Украины во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и МВД предотвратили совершение 1 мая террористического акта в Харькове. В Харькове задержали местного жителя собственно при попытке совершения террористического акта. Задержанный - член группировки "Харьковские партизаны" по прозвищу "Кот", - написал Лубкивский.

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По его словам, злоумышленника задержали, когда тот попытался установить мину с детонатором на фортификационных сооружениях 3-й линии обороны Харькова.

Впоследствии в гараже "Кота" было обнаружено и изъято 6 тротиловых шашек, различного рода детонаторы, в том числе с часовым механизмом.

Продолжаются мероприятия по задержанию других членов банды.