СБУ задержала члена группировки "Харьковские партизаны", который планировал теракт в Харькове
СБУ задержала члена группировки "Харьковские партизаны", который планировал теракт в Харькове 1 мая.
Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.
"В рамках осуществляемых масштабных контртеррористических мероприятий Служба безопасности Украины во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и МВД предотвратили совершение 1 мая террористического акта в Харькове. В Харькове задержали местного жителя собственно при попытке совершения террористического акта. Задержанный - член группировки "Харьковские партизаны" по прозвищу "Кот", - написал Лубкивский.
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По его словам, злоумышленника задержали, когда тот попытался установить мину с детонатором на фортификационных сооружениях 3-й линии обороны Харькова.
Впоследствии в гараже "Кота" было обнаружено и изъято 6 тротиловых шашек, различного рода детонаторы, в том числе с часовым механизмом.
Продолжаются мероприятия по задержанию других членов банды.
Шановні друзі,Повідомляю Вам, що в рамках здійснюваних масштабних контртерористичних заходів Служба Безпеки України у ...Posted by Markian Lubkivskyi on 2 Май 2015 г.