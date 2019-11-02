Признание ПЦУ: в РПЦ прекращают общение с главой Элладской церкви

Имя архиепископа Афинского "вычеркнут из диптихов Русской православной церкви".

Русская православная церковь (РПЦ) прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября.

Читайте также"Российская пропаганда недейственна": Епифаний прокомментировал признание ПЦУ Греческой церковьюОб этом сообщает ряд российских СМИ.

По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, «РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II официально признает «украинский раскол», тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви».

Он также добавил, что это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.

Как ранее сообщал УНИАН, Элладская церковь первой признала Православную церковь Украины.