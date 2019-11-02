В СБУ пообещали раскрыть результаты расследования производств по убийству Гандзюк

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года.

Служба безопасности Украины в ближайшее время покажет результаты расследования пяти уголовных производств по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте такжеОтец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати" (видео)

Как сообщает «Громадське», такое заявление в эфире ток-шоу «Свобода слова» сделал руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По его словам, кроме уголовного производства в отношении убийства Гандзюк, расследуется еще пять связанных уголовных дел.

«Всего есть 5 уголовных производств. И в этих 5 уголовных производствах работа следователей продолжается под процессуальным руководством ГПУ. Могу вас заверить, что в ближайшее время в этих процессах будут результаты и они будут обнародованы для общественности », - заявил Тиводар.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.

По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.