Дело о "скифском золоте": суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи

Решение об отказе в ходатайстве об отводе судьи было принято сегодня. В Минкульте отметили, что никаких подробностей пока что не имеют.

Суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте".

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Об этом Крым.Реалии сообщила первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко. "Сегодня было решение об отказе в нашем ходатайстве об отводе судьи. Никаких подробностей мы пока не имеем. Будем связываться с нашими голландскими советниками. Министерство юстиции контролирует этот процесс", – сказала Фоменко.

По ее словам, в этом отказе "ничего страшного нет". "Это, конечно, осложнение процедуры, но мы дальше движемся и подаем дальнейшие документы и участвуем в рассмотрении", – добавила она.

Ранее стало известно, что ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте", передано на рассмотрение суда в Гааге.

Как сообщал УНИАН, Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки " Крым - золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, окончилось 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

16 июля 2019 года стало известно, что Апелляционный суд Амстердама через 6-9 месяцев примет окончательное решение относительно "скифского золота". В суде сообщили, что судьям необходимо получить от сторон спора дополнительную информацию о праве собственности на экспонаты. У Украины и РФ есть два месяца, чтобы предоставить запрашиваемые документы.

В сентябре Украина просила об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте".