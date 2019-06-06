Суд в Амстердаме сообщил, когда примет решение по "скифскому золоту"

Решение будет только в письменном виде, открытого заседания не будет.

Апелляционный суд Амстердама сообщил, что вынесет решение по делу о «скифском золоте» не 11 июня, как ожидалось, а 16 июля.

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Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины в Facebook. "Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" в Украину будет оглашено 16 июля 2019 года. Поэтому ждем решения", - говорится в сообщении.

«Решение будет только в письменном виде, открытого заседания не будет», – отметили в пресс-службе суда. Сообщается, что решение обнародуют вместе с пресс-релизом на сайте Rechtspraak.nl в 11 по местному времени.

В марте Апелляционный суд Амстердама назвал ориентировочной датой вынесения решения по делу о «скифском золоте» – 11 июня. 11 марта этот суд начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возвращении Украине коллекции «скифского золота».

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама (Нидерланды) принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции «Крым – золотой остров в Черном море» (так называемое «скифское золото») должны быть возвращены в Украину.

Коллекцию «скифского золота» вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россия. Из-за аннексии Россией Крыма (которую Нидерланды не признают) возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию.

Украина потребовала от музея вернуть экспонаты.