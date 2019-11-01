Киевского налоговика будут судить за взятку в 12 тысяч долларов – ГБР

Госбюро расследований завершило досудебное расследование и передало материалы дела стороне обвиняемого.

Госбюро расследований завершило расследование в деле о взятке в размере 12 тысяч долларов сотрудниками столичной ГФС.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

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"На днях завершили досудебное расследование и передали материалы дела для ознакомления стороне защиты. Напомню, по версии следствия, налоговик вымогал и получил от руководителя одного из местных предприятий неправомерную выгоду", - написала Варченко.

Она также отметила, что за указанную сумму взятки налоговик обещал вернуть изъятые во время обыска бухгалтерские и учредительные документы, а также не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности. Впрочем, выполнять свои обещания налоговик не собирался.

"Правонарушение квалифицируется по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Если вину заместителя начальника отдела ГУ ГФС в городе Киеве докажут в суде, его ждет лишение свободы на срок от 3 до 8 лет", - резюмировала Варченко.