В "ДНР" "судьи" начали освобождать преступников из тюрем - Аброськин
В оккупированных боевиками населенных пунктах Донецкой области так называемые "судьи" начали освобождать преступников из исправительных учреждений.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Назначенные сепаратистами судьи стали условно досрочно освобождать лиц, которые по решению украинского правосудия, отбывают наказание за совершенные преступления в исправительных учреждениях, находящихся на территории Донецкой области оккупированной боевиками", - говорится в сообщении.
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Он отметил, что часть из незаконно освобожденных остается на территории "ДНР".
"Нетрудно представить, чем в дальнейшем они будут зарабатывать себе на жизнь", – добавил Аброськин.
Часть освобожденных выезжают на территорию, подконтрольную Украине, для решения вопросов по легализации своего пребывания после "освобождения".
Назначенные сепаратистами судьи стали условно досрочно освобождать лиц, которые по решению украинского правосудия, отбыв...Posted by Vyacheslav Abroskin on 29 Апрель 2015 г.