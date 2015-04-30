В "ДНР" "судьи" начали освобождать преступников из тюрем - Аброськин

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Назначенные сепаратистами судьи стали условно досрочно освобождать лиц, которые по решению украинского правосудия, отбывают наказание за совершенные преступления в исправительных учреждениях, находящихся на территории Донецкой области оккупированной боевиками", - говорится в сообщении.

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Он отметил, что часть из незаконно освобожденных остается на территории "ДНР".

"Нетрудно представить, чем в дальнейшем они будут зарабатывать себе на жизнь", – добавил Аброськин.

Часть освобожденных выезжают на территорию, подконтрольную Украине, для решения вопросов по легализации своего пребывания после "освобождения".