Украинцы за год получили больше всего разрешений на проживание в странах ЕС – Евростат

Всего насчитали 527 тысяч получателей, из которых почти 78% в Польше.

Граждане Украины в 2018 году получили больше всего видов на жительство в странах-членах Европейского Союза по сравнению с гражданами других стран – 527 тысяч.

Об этом сообщает Статистическая служба Европейского союза (Евростат).

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«В 2018 году граждане Украины (527 тыс. получателей, из которых почти 78% в Польше) снова получили наибольшее количество разрешений в ЕС, опередив граждан Китая (206 тысяч, из которых почти половина в Соединенном Королевстве) и Индии (197 тысяч, из которых 38% в Великобритании)», – говорится в сообщении.

При этом гражданам Беларуси выдали 138 тысяч разрешений, из которых 92% в Польше, а россиянам – 75 тысяч, из которых 18% в Германии.

По данным статистического ведомства ЕС, больше всего видов на жительство украинцы получили в Польше – 413,4 тысячи.

Также украинским гражданам больше, чем другим иностранцам, выдавали вид на жительство в Чехии (26 979), Венгрии (21 793), Словакии (10 584), Литве (6041), Латвии (2292) и Эстонии (1649).

Как сообщал УНИАН, количество украинцев, проживающих на территории Украины, сократилось с начала 2019 года на полтора миллиона человек.

По данным Государственной службы статистики, на 1 января 2019 года численность населения Украины составляла 42,153 миллиона человек, а населения, которое «постоянно проживает», – 41,983 миллиона человек.