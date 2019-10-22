В Польше будут судить владелицу фирмы, которая бросила украинца умирать в лесу (видео)

Гражданка Польши обвиняется в неоказании помощи.

Гражданку Польши будут судить из-за смерти украинца. Прокуратура обвиняет владелицу фирмы в том, что она не оказала помощь своему работнику.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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36-летний Василий Чорней, который родом из Прикарпатья, работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль. Во время смены ему стало плохо, но владелица предприятия запретила вызывать врачей, приказала всем рабочим идти домой.

Тело мужчины на следующий день обнаружили в 125 километрах от его места работы.

Как выяснилось впоследствии, избавиться от тела владелице фирмы помогал другой нелегальный заробитчанин с Прикарпатья. Он фигурирует в деле вторым виновником. Ему инкриминируют препятствование правосудию и покрывательство преступления. Мужчина сразу признался в содеянном и заявил, что действовал под давлением, поэтому ему наказание могут смягчить.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года тело 36-летнего украинца Василия Чорнея нашли в лесу недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве Польши.