Скоростной поезд Харьков-Киев сошел с рельсов (фото)

Скоростной пассажирский поезд Hyundai, следовавший по маршруту Харьков – Киев, сошел с рельсов.

Об этом Громадському по телефону сообщил пассажир поезда.

Согласно информации, проехав около 20 километров, поезд начал медленно ехать, после чего третий вагон полностью сошел с рельсов.

Читайте такжеМининфраструктуры поручило «Укрзализныце» запустить скоростной ночной поезд Харьков - Киев - Львов

На участке пути неподалеку стояла ремонтная техника.

В результате инцидента пострадавших нет.