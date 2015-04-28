Скоростной поезд Харьков-Киев сошел с рельсов (фото)
20:38, 28 апреля 2015Общество
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В результате инцидента пострадавших нет.
фото Михаила Бессинного / hromadske.tv
Скоростной пассажирский поезд Hyundai, следовавший по маршруту Харьков – Киев, сошел с рельсов.
Об этом Громадському по телефону сообщил пассажир поезда.
Согласно информации, проехав около 20 километров, поезд начал медленно ехать, после чего третий вагон полностью сошел с рельсов.
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На участке пути неподалеку стояла ремонтная техника.
В результате инцидента пострадавших нет.
фото Михаила Бессинного / hromadske.tv
фото Михаила Бессинного / hromadske.tv
фото Михаила Бессинного / hromadske.tv
фото Михаила Бессинного / hromadske.tv
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