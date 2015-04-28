Аноним сообщил о заминировании 6 мостов в Харьковской и Полтавской областях – МВД

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сейчас следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объектов вероятного заминирования и прилегающих к ним территорий.

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О полученной информации милиционеры Полтавского райотдела сообщили харьковским правоохранителям.

Как отмечается, параллельно оперативники устанавливают личность анонима.