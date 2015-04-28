Аноним сообщил о заминировании 6 мостов в Харьковской и Полтавской областях – МВД
18:04, 28 апреля 2015Общество
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Сегодня около 15.30 в дежурную часть Полтавского райотдела милиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании 5 мостов в Харьковской области и одного - в Полтавской.
Личность анонима устанавливается / vinnitsaok.com.ua
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сейчас следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объектов вероятного заминирования и прилегающих к ним территорий.
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О полученной информации милиционеры Полтавского райотдела сообщили харьковским правоохранителям.
Как отмечается, параллельно оперативники устанавливают личность анонима.
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