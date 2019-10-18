Рябошапка рассказал, когда завершится реформирование прокуратуры

Рябошапка утверждает, что примерно три месяца потребуется на областной, региональный уровень и еще три-четыре месяца - на местные прокуратуры.

Реформирование прокуратуры планируется завершить до 1 июля следующего года.

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Как сообщает информационное управление аппарата ВР, об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

«Общая логика - до нового года будет идти процесс реформирования Генеральной прокуратуры. Примерно три месяца потребуется на областной, региональный уровень и еще три-четыре месяца - на местные прокуратуры», - сказал генеральный прокурор.

Рябошапка отметил, что «весь процесс планируется завершить до сентября, но постараемся сделать это быстрее - до 1 июля».

Кроме того, генпрокурор сообщил, что по состоянию на утро 16 октября (15 октября была финальная дата), 96,3% прокуроров подали заявления на прохождение аттестации.

Как сообщал УНИАН, Рябошапка намерен превратить Генеральную прокуратуру Украины на Офис генпрокурора до 2020 года.