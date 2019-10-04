Рябошапка рассказал, когда ГПУ превратится в Офис генпрокурора

Вообще Рябошапка рассчитывает в течение двух лет завершить реформирование прокуратуры.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен преобразовать Генеральную прокуратуру Украины в Офис генпрокурора до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Об этапности: мы предполагаем максимальный срок этой реформы - это два года, что предусмотрено законом, но мы хотели бы сделать это гораздо быстрее», - заявил он.

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По словам Рябошапки, в ближайших планах - «до нового года завершить реформу в ГПУ, преобразовав ее в Офис генерального прокурора. В течение первого квартала, ориентировочно, сделать переаттестацию в региональных прокуратурах, и в течение еще четырех месяцев: где-то до 1 сентября завершить аттестацию и в местных прокуратурах».

«После того, как мы будем видеть количество вакантных должностей и наши потребности в количестве прокуроров, мы сможем провести отбор новых прокуроров», - сказал Рябошапка.