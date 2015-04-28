Виновником масштабного ДТП в Киеве оказался пьяный работник Генпрокуратуры - СМИ

Вследствие этого госпитализация понадобилась двум людям, говорится в сюжете ТСН.

Повреждено пять автомобилей.

По словам свидетелей, виновник ДТП был в неадекватном состоянии, хвастался пистолетом и удостоверением милиционера.

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Информацию о том, что за рулем был нетрезвый милиционер, сразу же опровергли в пресс-службе МВД.

Тем временем ТСН стало известно, что водителем внедорожника был сотрудник Генпрокуратуры.

Правда, уволился он 24 апреля – именно в последний рабочий день перед аварией.