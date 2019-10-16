В Одесском СИЗО за три недели умерли четверо заключенных: один совершил самоубийство

Правоохранители обнародовали эту информацию в связи с тем, что в СМИ появились публикации о «загадочных смертях» заключенных в СИЗО.

В Одесском следственном изоляторе за три недели умерли четверо заключенных, один из которых совершил самоубийство.

Как сообщили УНИАН в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, в период с 20 сентября по 10 октября в Одесском СИЗО зафиксировано 4 случая смертей заключенных.

«Из них 3 биологические смерти и 1 случай самоубийства», - заявили в ведомстве.

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Как подчеркнули в управлении, вышеназванная информация обнародована в связи с тем, что в отдельных СМИ появились публикации о «загадочных смертях» заключенных в СИЗО. В частности, сославшись в одном из случаев на родственников умершего, было высказано предположение, что к гибели заключенных могло привести употребление опасных наркотических средств.

В управлении утверждают, что согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, биологические смерти вызваны диагностированными болезнями.

По всем фактам открыты уголовные производства, ведется следствие, также назначено служебное расследование.