Смертельный пожар в "Токио Стар": владельцу отеля назначили залог в 53 миллиона гривень

Если за Вадима Черного не внесут залог, то он останется в СИЗО как минимум до 13 декабря.

Киевский районный суд Одессы назначил владельцу отеля «Токио Стар», где в результате пожара погибли 9 человек, залог в 53 млн грн.

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Как сообщает «Думская», такое определение вынес следственный судья Вадим Иванчук. Он отказался удовлетворять ходатайство о передаче подозреваемого Вадима Черного на поруки, подписанное журналистами, общественными деятелями и главным раввином Одессы и юга Украины Авроомом Вольфом, и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Если за Черного не внесут залог, то он останется в СИЗО как минимум до 13 декабря.

Ранее Киевский районный суд Одессы отпустил из СИЗО Ирину Паровик - старшего администратора отеля «Токио Стар».

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек. В их числе - жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), также – 58-летний житель Днепропетровской области, харьковчанин, 1984 г. р., и 73-летняя гражданка Австралии. Кроме того, жительница Сум и ее 10-летняя дочь. В октябре Приморский райсуд Одессы обязал правоохранителей расследовать обстоятельства гибели этого ребенка. Соответствующий иск подал активист Николай Коваль, который предполагает, что отец девочки мог спасти жену и дочь, но по непонятной причине не сделал этого.

Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик, у которой двое малолетних детей, были арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. В числе подозреваемых также - 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

Всем фигурантам вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).