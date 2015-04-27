Одеccкие пограничники усилили меры безопасности в прибережной зоне

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-секретаря Одесского пограничного отряда Оксану Почтовую.

«Такие меры приняты с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения правонарушений в пределах контролируемых пограничных районах, в интересах защиты национальной безопасности на государственной границе Украины, а также для минимизации рисков возникновения террористических угроз», — отмечает она.

В частности, в рамках дополнительных временных ограничений в определенных контролируемых пограничных районах запрещено:

- плавание маломерных судов в территориальных водах Черного моря, в темное время суток;

- выпуск маломерных судов за пределы 2 миль, без информирования подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которых они находятся;

- проведение водолазных работ и любых других спусков под воду без предварительного информирования подразделений охраны государственной границы, в зоне ответственности которых они будут проводиться;

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- осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптер, а также выполнение любых прыжков, полетов с использованием всех видов парашютов, воздушных шаров без информирования подразделения охраны государственной границы, на участке ответственности которого будут осуществляться такие полеты;

- охота без заблаговременного информирования распорядителем охоты или лично охотником подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого проводится охота;

- капитанам морских и речных судов, владельцам маломерных судов, командирам воздушных судов, начальникам поездов и проводникам вагонов, водителям транспортных средств запрещается перемещать в контролируемых пограничных районах и вывозить из них лиц, не имеющих документов определенных пп. 1 п.2 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 27.07.1998 №1147;

- нахождение иностранцев, лиц без гражданства и граждан Украины, не зарегистрированных в пределах контролируемых пограничных районов Одесской области, за исключением иностранцев (имеющие вид на постоянное жительство) на территории Украины (в данной местности), или следуют из пунктов пропуска транзитом в другие не режимные районы, или имеют приглашение близких родственников, которые встречают лично;

- перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;

- использование в транспортных средствах радиостанций, кроме специального транспорта.