В Киеве снова запретили продажу алкоголя ночью

Этот запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары, заведения общественного питания.

На территории Киева Киевсовет вновь запретил продажу алкогольных напитков в магазинах и МАФах в ночное время, а именно с 23.00 до 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято как безотлагательное и практически не обсуждалось.

Его поддержали 77 из 85 депутатов.

Этот запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары, заведения общественного питания.

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Автор законопроекта депутат Владислав Михайленко напомнил, что в 2016 году Киевсовет уже пыталась ввести запрет на ночную продажу алкоголя.

«К сожалению, из-за серьезного алкогольного лобби инициативу затягали по судам, из-за чего предприниматели просто отказались выполнять наше решение. В этом году ВРУ приняла соответствующий закон, который уже подписан президентом Украины. И теперь мы можем стать первым городским советом, который примет соответствующее решение во исполнение нового закона Украины. Этот закон дает нам с вами официальное полномочия ограничивать продажу алкоголя во времени в нашем городе», - подчеркнул Михайленко.

Согласно принятому решению, Департамент промышленности и предпринимательства должен довести требования этого решения до сведения всех субъектов предпринимательства, а также осуществлять контроль за его выполнением.

Киевсовет также решил рекомендовать Нацполиции активизировать работу по контролю за соблюдением требований соответствующего законодательства.

В свою очередь контролирующим органам рекомендовано принять меры в отношении предпринимателей, которые не будут выполнять решения, в том числе путем обращения в соответствующий орган лицензирования с рекомендацией о лишении субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками.

При обсуждении часть депутатского корпуса предлагала разрешить продажу алкоголя с 8.00 утра, а не с 10.00, объясняя это тем, что многие люди утром по дороге на работу осуществляют закупки продуктов питания и одновременно запасы алкогольных напитков. Так же люди привыкли скупаться в выходные по дороге на дачу или в места отдыха. При этом они не являются нарушителями порядка в городе, но их ограничивают.

Но большинство поддержало позицию доработать отдельно такую правку и внести ее в решение позже, на другом заседании Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал горсовет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков с 23.00 до 10.00.