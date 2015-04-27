МИД России обвинил Украину в незаконных проверках наблюдателей ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. "В МИД России обратили внимание на то, что в докладах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине все чаще описываются случаи осмотра автомобилей, проверки документов и гражданства наблюдателей ОБСЕ украинскими военными и добровольческими формированиями. Подобные факты вызывают возмущение и категорически неприемлемы", - говорится в сообщении.

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В российском МИДе считают, что "приказ о проверки наблюдателей ОБСЕ исходит из единого центра". "Такие действия являются грубым нарушением обязательств власти Украины по обеспечению безопасности, иммунитета и свободы передвижения наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украинское Министерство иностранных дел пока не отреагировало на заявление российской стороны.