МИД: В Непале находятся 115 украинцев: более 50 из них не выходят на связь

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, собщает zn.ua.

"В Непале находится 115 украинцев, которые могут находиться там. С большинством из них мы связались, с более 50 пока связи нет - ни у родных, ни у посольства", - сказал Перебийнис.

В Непал из Индии выехал украинский консул, который будет организовывать эвакуацию граждан Украины.

В МИД Украины также сообщили, что принимают оперативные меры по оказанию необходимого содействия нашим гражданам, которые могут находиться в пострадавших районах.

С целью получения экстренной помощи или для обеспечения безотлагательного реагирования на любую имеющуюся информацию о возможном пребывании наших соотечественников на территории Непала и соседних стран, пострадавших в результате землетрясения, гражданам Украины следует обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 ( 044) 238 16 57, в Посольство Украины в Индии по телефону: +918826297218, emb_in@mfa.gov.ua или к Почетного консульства Украины в Непале + 977-1-441-6544, + 977-1-441-6767 ( адрес - House No. 122, Bhagwan Marg, NarayanChour, Naxal, Kathmandu, Nepal).

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Граждане Украины, которые находятся на территории Непала, могут связаться с представителями Почетного консульства Украины в Непале по телефонам: +977 9851055720; +977 9851052797; +1 6477254932.

Резиденция Почетного консула Украины в Непале Кирана Вайдьи: 02 Chapali Bhadrakali, Deuba Marg (Opposite Park Village Hotel), Budhanikantha, Nepal.

Граждане, которые уже сообщили о своем местонахождении, если у них есть, где ночевать, и они находятся в безопасности, им рекомендуем оставаться в этом месте и ждать связи с нашим консулом в Индии, специально прибыл в Непал, или почетным консулом в Непале.

Если украинцам негде ночевать, им предлагаем собираться в почетном консульстве в Непале по адресу House No.122, Bhagwan Marg, NarayanChour, Naxal, Kathmandu, Nepal (телефон + 977-1-441-6544, + 977-1-441- 6767). Консул в Непале обеспечит проживание и питание граждан Украны.

Президент Петр Порошенко поручил отправить в Непал самолет, чтобы забрать пострадавших украинцев домой.