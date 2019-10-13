Календарь событий: День защитника Украины и Покрова, истории «Белой трости» и «Кадиллака», прародители Винни-Пуха и зубной анестезии, самая высокооплачиваемая куртизанка Европы, Стена любви и рекорды числа Пи



14 октября

Неделя начинается со значимых национальных праздников нашей страны. 14 октября отмечаются День защитника Украины и День Украинского казачества. Кроме того, 14 октября – большой церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Такое совпадение не случайное: казаки почитали Божью Матерь как свою заступницу, а Ее икона не раз спасала им жизни в боях. День украинского казачества был учрежден в 1999 году указом в то время президента Леонида Кучмы, с учетом исторических традиций он и был приурочен к Покрову Пресвятой Богородицы. А вот праздник, прославляющий защитников Украины, стал отмечаться на Покрова 14 октября относительно недавно – с 2014 года. По инициативе президента Петра Порошенко и при поддержке Украинского института национальной памяти, в целях декоммунизации и отказа от советских праздников, этот день был перенесен с привычного 23 февраля на 14 октября. Такое решение было обосновано традицией чествовать украинское войско именно в этот день. А уже в марте 2015 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект и объявила эту дату выходным днем. Защита Отечества – это почетное дело всех украинцев, поэтому День защитника Украины – всенародный праздник. Поздравляем всех с значимыми датами!

Ежегодно 14 октября - Всемирный день стандартизации. В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации (ISO). В 1970 году президент ISO Фарук Сунтер (Турция) предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов (World Standards Day) для того, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.

Есть 14 октября и важные памятные даты. Так, в 1843 году впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона - в Потсдаме, на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь», по пьесе Шекспира. Ничего необычного в этом, может быть, и не было – Шекспира и ранее охотно ставили. Единственное отличие от других премьер - музыку к спектаклю написал 34-х летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном. Именно в этот день в спектакле впервые прозвучал его «Свадебный марш». Первый раз в качестве именно свадебного марш Мендельсона был использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в церкви св. Питера в Тивертоне (Великобритания) 2 июня 1847 года. Но широкую популярность он приобрел через 15 лет после его первого исполнения – 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории. Марш обессмертил имя Мендельсона: сегодня практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии.

В 1851 году в Англии было основано информационное агентство «Рейтер». Основатель одного из крупнейших на сегодня информационных агентств мира - Пауль Юлиус Рейтер (нем. Paul Julius Reuter), родился в 1816 году в немецком городе Касселе в Центральной Германии. С 13 лет – клерк в банке своего дяди в Геттингене. По некоторым свидетельствам, знал математика и физика К.Ф.Гаусса, успешно завершившего в этот период эксперименты по созданию электрического телеграфа. Видимо, именно тогда у Пауля возникла идея создания телеграфного агентства. В 1848 году Рейтер переехал в Париж, где работал корреспондентом ряда немецких газет. Тогда же он предпринял первые попытки наладить передачу новостей в режиме телеграфных сообщений. Рейтер начал с передачи сообщений почтовыми голубями между Брюсселем и Аахеном, а затем использовал для этого франко-бельгийскую телеграфную линию. В 1851 году, переехав в Лондон, Рейтер открыл вблизи фондовой биржи столицы Великобритании, тогда мирового финансового центра, телеграфную контору, которая передавала телеграммы, в основном коммерческого содержания. Следующим шагом стала передача политических новостей для некоторых газет Европы. С 1858 года агентство Рейтера стало главным поставщиком новостей информации всем крупнейшим лондонским газетам, включая газету «Таймс». Росту авторитета и популярности агентства «Рейтер» способствовали достоверность и оперативность передаваемой информации. Благодаря агентству, Европа в 1859 году прочитала речь Наполеона III, предвещавшую австро-итало-французскую войну, в 1865 году узнала об убийстве Авраама Линкольна. Первыми международными проектами агентства «Рейтер» стали прокладка собственной кабельной сети до побережья Ирландии и создание сети собственных корреспондентов в США для освещения гражданской войны в стране. Воспользовавшись прокладкой трансконтинентального кабеля под водой, Рейтер распространил деятельность своего агентства на Дальний Восток и другие части света, договорившись о разделе сфер влияния с конкурентами – службами новостей Гаваса во Франции и Вольфа в Германии. Ни та, ни другая не сохранили свою торговую марку. Агентство Гаваса было переименовано к концу Второй мировой войны, а агентство Вольфа нацисты экспроприировали еще в 1933 году. В 1871 году князь Саксен-Кобург-Гота Эрнcт ІІ пожаловал Рейтеру титул барона. В 1878 году Рейтер отошел от дел, передав руководство агентством сыну Херберту Рейтеру (1847-1915), который успешно продолжил дело отца. После смерти Херберта агентство перестало быть только семейным предприятием, превратившись в крупнейшую акционерную компанию информационного направления. На сегодня «Рейтер» — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации. В 2008 году куплено корпорацией Thomson, которая после этого стала называться Thomson Reuters.

В 1884 году Джордж Истман - американский предприниматель и изобретатель, основатель компании Eastman Kodak - запатентовал фотопленку.

В 1892 году Артур Конан Дойль впервые опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса».

В 1905 году в Париже была основана Международная федерация аэронавтики.

В 1918 году в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического университета.

В 1926 году в Лондоне была опубликована книга Алана Милна «Винни-Пух». Известный юморист и драматург начал сочинять ее после того, как 21 августа 1921 года подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения набитого опилками медвежонка. История книги следующая: прототипом героя книги стала медвежонок-девочка по кличке Виннипег из Канады, купленная в 1914 году у канадского охотника за 20 долларов и спасенная ветеринарами. Животное отправили в Лондонский зоопарк. В 1924 году четырехлетний Кристофер Робин Милн впервые увидел медведицу Винни и сменил в ее честь имя своего плюшевого мишки с «Медведь Эдвард» на «Винни-Пух». Это, в свою очередь, вдохновило его отца на написание книг о Винни-Пухе. Одна глава появилась в газете в канун Рождества 1925 года, но за праздничной суетой на нее не обратили внимания. Спустя два года появилась книга «Дом на Пуховой опушке». Приключения Винни и Кристофера Робина стали любимым чтением многих поколений детей, они переведены на 25 языков, в том числе на латынь, изданы десятками миллионов экземпляров.

В 1970 году в Гааге принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившая в силу ровно через год.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День накопления жизненных сил, День плетения облаков, Всемирный день легочного здоровья и День чак-чака (национального блюда татар).

Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая и Ивана.

15 октября

Во вторник - Международный день белой трости. Это не праздник, это - своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие во всем мире. В 1950-60 годы в мире началась широкая кампания по изучению и разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и людей со спецпотребностями. Особенно социальная направленность того времени проявилась во многих европейских странах и США. В результате американским конгрессом было принято решения об объявлении 15 октября Днем белой трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году. Во всемирном масштабе Международный день Белой трости — символа незрячего человека — был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. В целом, трость - это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их «глаза». Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить препятствия.

Еще 15 октября – Всемирный день мытья рук. Он учрежден Детским фондом ООН, впервые праздновался в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Тогда более 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом в более чем 70 странах. Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки - это личное дело человека. С другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности, особенно в Азии и Африке. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей в год. Половины этих смертей можно было избежать, если бы они тщательно мыли руки с мылом перед едой и после посещения туалета.

Также 15 октября - Международный день сельских женщин, призванный напомнить обществу, насколько многим оно обязано именно сельским женщинам, насколько ценен их труд. Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, то значимость женщин «этой категории» переоценить невозможно.

В этот день в 1570 году был основан город Пхеньян, ныне столица Северной Кореи.

В 1581 году в Париже королева-мать ФранцииЕкатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет - «Комичный балет королевы».

В 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь. В Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании за 4 октября этого года последовало сразу 15 октября. В других странах новый календарь вводился намного позднее.

В 1666 году английский король Карл II впервые надел жилет, введя новую моду.

В 1880 году, спустя 632 года после закладки первого камня, было завершено строительство Кельнского собора.

В 1917 году в ходе Первой мировой войны, в Венсене, в окрестностях Парижа, была расстреляна Мата Хари за шпионаж в пользу Германии. Мата Хари (в переводе с малазийского языка – «око новой зари») была хорошо известна в Европе в начале 20 века. Она профессионально исполняла индийские и японские танцы. Выдавая себя за дочь храмовой танцовщицы из Ост-Индии, она выступала в модных салонах Парижа, Монте-Карло, Берлина, Вены, Милана и Мадрида. Пользуясь огромным успехом, Мата Хари считалась самой высокооплачиваемой куртизанкой в Европе. Но всемирно известным ее имя стало из-за другого таланта: самая красивая женщина Парижа очаровывала мужчин и между делом выведывала у них государственные тайны. Именно это и привело ее к смерти: обвиненная в шпионаже в пользу кайзеровской Германии в военное время, Мата Хари 13 февраля 1917 года была арестована в Париже французской разведкой. Суд над ней, приговоривший ее к смертной казни, прошел при закрытых дверях. Адвокат подал апелляцию, но безрезультатно. И 15 октября 1917 года на военном полигоне в Венсенне Мата Хари была расстреляна. Большинство историков считает, что вина куртизанки (то есть эффективность ее как разведчицы) была сильно преувеличена. Как утверждают адвокаты, французский военный суд вообще подтасовал факты. Мата Хари действительно «выкачивала» деньги из представителей элиты Германии и Франции, но она никогда не продавала информацию. По мнению адвокатов, суд над Матой Хари был показательным: Франции требовалось громкое дело, которое продемонстрировало бы, как хорошо работают французские спецслужбы. Была и другая причина: развлечения богатых парижан раздражали французов-обывателей, родственники которых в это время погибали на войне. В 1932 году о ней был снят фильм с Гретой Гарбо в главной роли.

В 1926 году в Киеве был открыт Русский драматический театр - ныне имени Леси Украинки.

В 1928 году немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» совершил первый коммерческий рейс через Атлантический океан.

В 1962 году стартовал «Карибский кризис»: началось противостояние между США и СССР из-за советских ядерных ракет, размещенных на Кубе. Конфликт поставил мир на грань ядерной войны. Спустя 13 дней кризис разрешился.

В 1964 году был введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба».

В 1970 году произошел первый получивший широкую огласку случай угона самолета в СССР. Отец и сын Бразинскасы захватили самолет «Аэрофлота» Ан-24, совершавший рейс Сухуми - Батуми, убили бортпроводницу Надежду Курченко, ранили и дргих членов экипажа и принудили посадить самолет в Трабзоне (Турция). Пранас Бразинскас с сыном позже получили документы на новые имена и поселились в калифорнийском городе Санта-Моника. Воздушные террористы так и остались жить в США. Закончилась эта история также трагически, как и начиналась. 5 февраля 2002 года сын убил престарелого 77-летнего отца после очередной ссоры. В итоге за преднамеренное убийство ему дали 16 лет. По статье, по которой осужден Бразинскас-младший, американские законы амнистии не предусматривают. Стоит напомнить, что в советской истории был еще более «громкий» угон самолета - 8 марта 1988 года самолет Ту-154 пыталась угнать знаменитая тогда семья музыкантов Овечкиных. Но это уже совсем другая история.

В 2000 году в Париже на Монмартре открыли «Стену Любви». Париж - город, сотканный из истории, искусства, моды, деловой жизни, уличных кафе, кабаре и, конечно же, романтики. Романтических уголков здесь не счесть, и каждый может найти свой единственный и неповторимый. Наша история следующая: в честь празднования начала 21 века на знаменитом Монмартре 15 октября 2000 года появилась так называемая «Стена любви». На этом сооружении площадью 40 квадратных метров на синем фоне белыми буквами написаны признания в любви на 311 языках, то есть практически на всех официальных языках мира. Есть даже шрифт Брайля для слепых, а также язык знаков. Стена была разукрашена по инициативе местных торговцев тремя художниками, работающими в стиле граффити: Даниэлем Булонем, Фредериком Бароном и Клэр Кито. «Стена любви» стала Парижской достопримечательностью нового времени. В День всех влюбленных у стены совершается символический акт – массово выпускают белых голубей.

В 2003 году в Китае был запушен первый космический корабль с космонавтом на борту - «Шэньчжоу-5».

Неофициальные праздники - День собирания осенних листьев, День импровизатора и Всемирный день борьбы с раком груди.

Именины у Андрея, Анны, Давида, Константина, Кассиана, Петра, Феоктиста и Бориса.

16 октября

В среду - Всемирный день продовольствия, учрежденный в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций. Дата не случайная: в этот день в 1945 году была образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO). Впервые страны мира официально провозгласили одной из важнейших задач искоренение голода на планете и создание условий для развития устойчивого сельского хозяйства, которое было бы в состоянии прокормить население планеты. По данным FAO, 821 млн человек в мире до сих пор страдают от голода, несмотря на то, что производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех. В то же время, 1,9 млрд человек имеют избыток веса, из них 672 млн страдают от ожирения, и везде показатель ожирения среди взрослых растет ускоренными темпами.

Символично, что в этот день отмечается Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров. А выбор даты, опять-таки, обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Еще 16 октября - Всемирный день анестезии, это - профессиональный праздник анестезиологов-реаниматологов и всех специалистов этой области медицины. Выбор даты связан с тем, что 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира.

Также 16 октября в мире отмечается День Шефа, или День Босса - профессиональный праздник руководителей всех уровней. Корни растут из следующего: в 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году День был официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Первоначальная идея заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что он был добр и честен в течение года. Традицию празднования Дня Босса поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру. Сегодня он отмечается в США, Канаде, Европе, Австралии и Южной Африке.

В 1793 году в этот день казнили Марию-Антуанетту, королевуФранции, супругу Людовика XVI и мать Людовика XVII.

В 1847 году в Лондоне впервые был опубликован ныне всемирно известный роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

В 1923 году была основана кинокомпания «The Walt Disney Company».

В ночь на 16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы были казнены через повешение следующие нацистские преступники.

Неофициальные праздники - День недотрог и Всемирный день здорового питания.

Именины у Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра и Фирантины.

17 октября

В четверг – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Его история связана с датой 17 октября 1987 года. Тогда более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека. А само заявление начертано на Памятном камне, который был открыт в тот день. В 1992 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты.

Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник - Международный День кредитных союзов. Он отмечается с 1948 года. Причем каждый год мероприятия посвящены определенной теме. Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан. Это одна из самых массовых и самых привлекательных для населения финансовых организаций, составляющая некоммерческую альтернативу банкам. Основоположниками кооперативной философии считаются Роберт Оуэн, Шарль Фурье, Луи Блан. Они первыми объясняли экономические преимущества кооперации, как хозяйственной формы, и считали ее будущим, лишенным противоречий и недостатков. Интересно, что 1948 год стал повторной датой учреждения Дня кредитных союзов. А впервые идея праздника была озвучена в 1927 году, и 17 января 1927 года Лигой Кредитных Союзов американского штата Массачусетс был организован первый официальный праздник для пайщиков кредитных союзов и рабочих. Дату выбрали в связи с тем, что 17 января американцы чтут память одного из величайших деятелей Америки Бенджамина Франклина, родившегося в Массачусетсе. В 30-е годы 20 века кредитные союзы в Америке развивались стремительными темпами. Но, тем не менее, провозглашенный День кредитных союзов не пользовался популярностью ни у сотрудников, ни у пайщиков и был со временем упразднен. «Вторая жизнь» празднику была дана в 1948 году, когда Национальная ассоциация кредитных союзов США решила возобновить празднование Дня. Сегодня кредитные союзы действуют в 88 странах мира.

В этот день в 1825 году в Париже прошла премьера одноактной оперы Ференца Листа «Дон Санчо, или Замок любви». Композитору тогда еще не исполнилось 14 лет.

В 1831 году Майкл Фарадей - английский физик-экспериментатор и химик, член Лондонского королевского общества и множества других научных организаций - произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.

В 1896 году полным провалом завершилась в Александринском театре премьера пьесы Антона Чехова «Чайка», после чего он зарекся писать что-либо для сцены.

В 1902 году в Детройте был выпущен первый автомобиль марки «Кадиллак». Отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс» было основано как Cadillac Automobile Company предпринимателем Уильямом Мерфи и выдающимся инженером Генри Лиландом. Свое звучное название компания получила в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта. После первой модели Cadillac «А» к концу того же года собрали еще две машины, и все три выставили на январском авто-шоу в Нью-Йорке 1903 года. Успех был ошеломляющим – к дню закрытия экспозиции компания получила заказы на 2286 автомобилей. Машина развивала максимальную скорость около 48 километров в час и стоила 750 долларов. За доплату можно было получить два дополнительных пассажирских места и складной мягкий верх. Cadillac 1930-х годов стал воплощением роскоши и технического совершенства. В 1933 году на экспериментальной модели появилась первая независимая подвеска передних колес. В 1941 году Cadillac впервые в мире представил автоматическую гидравлическую трансмиссию, систему кондиционирования и крышку топливного бака, спрятанную за задним левым световым сигналом. После войны Cadillac взялся за производство лучших в мире автомобилей. У моделей 1948 года появились аэродинамические «плавники» на задних крыльях. Этот дизайнерский ход вызвал всеобщий восторг. В 1953 году родилась модель Eldorado, первый со времен войны полностью новый автомобиль премиум-класса. Он впервые был оснащен панорамным ветровым стеклом и характерными фарами с «козырьками». В 1964 году компания выпускает трехмиллионный автомобиль, но не останавливается на достигнутом. За три последующих года появляются «поворотные фары», двухконтурная тормозная система, система автоматического климат-контроля, подогрев передних кресел и антипробуксовочная система Track Master. В 1978 году с конвейера стали сходить дизельные автомобили Cadillac. Почти на каждом Cadillac можно было обнаружить усилители руля и тормозов, кондиционеры, электрические стеклоподъемники, сервомеханизмы для передвижения сидений, открывания крышки багажника и бесчисленное оборудование для повышения комфорта. В настоящее время Cadillac - второй по старшинству американский производитель автомобилей после «Бьюика» и одна из старейших автомобильных марок в мире. Автомобили Cadillac продаются более чем в 50 странах. Не один президент США избирал в качестве «правительственной кареты» автомобиль Cadillac. Правда, он был не серийный, а бронированный, с удлиненным кузовом и различным специальным оборудованием. На таких машинах совершали официальные выезды президенты Джимми Картер, Рональд Рейган, Билл Клинтон.

В 1933 году Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии.

В 1956 году в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи.

В 1961 году в нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса «Лодка» (Le Bateau). Только 3 декабря кто-то из посетителей обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.

Неофициальный праздник - Возвышенный день.

Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия и Дмитрия.

18 октября

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 18 октября 1825 года в Англии была проведена последняя государственная лотерея.

В 1896 году в то время популярной в США газете «Нью-Йорк Джорнел» появились первые комиксы.

В 1954 году был анонсирован первый коммерческий транзисторный радиоприемник - «Regency TR-1», совместно разработанный компаниями «Texas Instruments» и «Texas and Industrial Development Engineering Associates». Продажи приемника начались в ноябре 1954 года.

В 1963 году был совершен первый в истории полет кошки в космос. Черно-белая Фелисетт является единственным представителем ее вида, чей полет в космос достоверно подтвержден. Запуск кошки осуществил 18 октября 1963 года французскийУчебный и Научно-исследовательский центр авиационной медицины (CERMA). Ракета-носитель Véronique AG1 стартовала с космодрома Хаммагир и менее чем за 15 минут поднялась на высоту 160 км. Здесь произошло отделение капсулы с кошкой. Затем капсула на парашюте опустилась на землю, где была найдена поисковой командой. Для контроля состояния кошки во время полета ей в мозг были имплантированы электроды. После полета она была доставлена в CERMA, где ее изучали в течение двух-трех месяцев. Для дальнейшего продолжения исследований она была усыплена. Изначально, для исключения личного фактора в исследованиях, все кошки, участвовавшие в космической программе Франции, имен не имели.

Неофициальные праздники - День европейского бобра, День кудесника, Европейский день борьбы против торговли людьми и Международный день галстука.

Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры и Тихона.

19 октября

В субботу тоже нет официальных международных праздников. Но в этот день произошло много исторически значащих событий. К примеру, 19 октября 1901 года бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха, и завоевав первый приз в 100 тысяч франков.

В 1943 году американский студент-микробиолог Альберт Шац, работавший под началом Зельмана Ваксмана – американского микробиолога и биохимика с украинскими корнями, - выделил антибиотик стрептомицин - первый препарат, принесший положительный эффект при лечении туберкулеза. Препарат образовывался на основе культуры Sir. griseus. Открытие стрептомицина и выяснение его ценных лечебных качеств послужили мощным толчком в исследовании актиномицетов и поисков среди них продуцентов новых антибиотических веществ. Широкие поиски увенчались открытием таких ценных антибиотиков, как хлоромицетин (хлорамфеникол), неомицин, хлортет-рациклин, тетрациклин и многих других биологически активных соединений, образуемых актиномицетами. В 1952 году Ваксман был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».

В 1960 году началась экономическая блокада Кубы со стороны США.

В 2000 году неизвестный по сей день меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков. Для Франции - это одно из крупнейших пожертвований века.

В 200 году в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Отделка музея стоила его создателям 50 миллионов долларов. Новая экспозиция составлена из 200 восковых фигур.

В 2011 году американский и японский инженеры Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа «Пи» с точностью в 10 триллионов цифр после запятой. Число Пи является математической константой, выражающей отношение длины окружности к длине ее диаметра. Пи представляет собой иррациональное число, то есть его значение не может быть точно выражено в виде дроби m/n, где m и n — целые числа. Следовательно, его десятичное представление никогда не заканчивается и не является периодическим. Прежний рекорд вычисления точности числа Пи был поставлен французским инженером Фарбисом Балларом, который вычислил это число с точностью до 2,7 млрд знаков после запятой. Американский и японский инженеры говорят, что над вычислениями работали вместе, обмениваясь данными по электронной почте. Вычисления заняли 90 дней, но для того, чтобы провести подобные расчеты, специалистам пришлось использовать массив из 20 жестких дисков для хранения промежуточных данных. «Нами был создан компьютер, способный работать сразу с 20 жесткими дисками. Все комплектующие для этой машины были куплены в электронных магазинах или через интернет. Я бы не хотел говорить, во сколько нам обошлась эта машина, поскольку моя семья это узнает. Компьютер нам обошелся в 18 тысяч долларов», — рассказал Шигеру Кондо. В конце 2011 года американский музыкант Майкл Блейк положил число Пи на музыку. Для этого он взял 31 цифру после запятой, поставил каждой цифре в соответствие ноту (так как нот 7, а цифр 10, то ему пришлось «забраться» в соседнюю октаву). Используя квинтовый круг, он поставил цифрам в соответствие аккорды. Затем, используя полученные данные, он аранжировал мелодию в темпе 157 ударов в минуту (то есть 314, поделенное на два). В принципе, на практике «рекордное» знание количество цифр числа ПИ не нужно. Так, например, 39 знаков числа Пи достаточно для того, чтобы вычислить длину окружности с диаметром, равным диаметру Вселенной, с погрешностью меньше диаметра одного атома водорода.

Неофициальные праздники - День раздавленных пузырей и День написания письма в будущее.

Именины у Макара, Ивана и Никанора.

20 октября

В воскресенье – Международный день повара. Дата учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация насчитывает 8 миллионов членов - представителей поварской профессии из разных стран. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до наших дней в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой может попытаться приготовить блюда, которые вкушал египетский фараон или император Поднебесной.

Еще в воскресенье - Международный день авиадиспетчера. История следующая: 20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника. Безопасность пассажиров в небе находится в руках не только пилотов и техников, но и этих людей на земле. На авиадиспетчеров (или диспетчеров управления воздушным движением) возложена огромная ответственность и к их профессионализму предъявляются самые высокие требования. Данные специалисты должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновение, а в особых ситуациях - оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Его учредила Всемирная организация здравоохранения в 1997 году. Термин «остеопороз» можно перевести как «рыхлая, пористая, разреженная кость», что, в принципе, и сводится к основной сути этого заболевания.

В 1868 году в Киеве был создан первый в Украине частный коммерческий банк.

В 1945 году впервые женщинам Франции было предоставлено избирательное право.

В 1960 году в лондонском суде открылся процесс по делу запрещенного в течение 30 лет романа «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Лоуренса.

В 1968 году бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за греческого олигархаАристотеля Онассиса.

В 1993 году правительство Голландии решило запретить продажу марихуаны и гашиша иностранным туристам. Местных граждан это ограничение не коснулось.

В 1993 году в Лондонском зоопарке скончалась кинозвезда - паучиха Белинда, снимавшаяся в фильмах о Джеймсе Бонде и Индиане Джонсе.

Неофициальные праздники - День пополнения запасов на зиму и День анекдотических собраний.

Именины у Пелагеи, Сергея, Николая и Леонтия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная