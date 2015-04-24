Харьковские правоохранители на майские праздники будут работать в усиленном режиме

В Харькове во время майских праздников правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил советник председателя Харьковской облгосадминистрации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Сергей Стороженко.

“Будут задействованы дополнительные силы и средства для того, чтобы никто не смог совершить правонарушения”, - сказал Стороженко отметив, что оперативные службы также будут работать в усиленном режиме.

Читайте такжеВ Харькове запретили массовые мероприятия на майские праздники, в Одессе угроз не видят

По его словам, ежедневно в Харькове заступают на дежурство около 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел и около 80 человек, привлеченных из других регионов.

“У нас будет усиление с точки зрения наших воинских частей и подразделений, в том числе Национальной гвардии. Мы рассчитываем на серьезное усиление”, - сказал советник председателя Харьковской ОГА.

По его словам, во время майских праздников в областном центре ежедневно будут дежурить до 3 тыс. правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, по информации Стороженко, на майские праздники в Харьковской области запланировано почти 90 официальных массовых мероприятий, в том числе чествование ветеранов и возложение цветов к мемориалам.