На Форуме регионов в Житомире белорусские негосударственные издания выделяли кружочком

В то же время государственные издания Беларуси прошли внутрь беспрепятственно.

С оппозиционными журналистами проводили дополнительную беседу / фото УНИАН

На Форум регионов в Житомире 4 октября журналистов из белорусских негосударственных изданий обозначали знаком восклицания и выделяли кружочком в специальных списках.

Об этом сообщает Белсат.

«Пока другие журналисты проходили через металлоискатель, нашу съемочную группу остановили и попросили отойти в сторону. Человек, что отвечал за взаимодействие со СМИ, сказал: «Там не все документы были на вас» и требовал показать пресс-карту», – пишет издание.

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На вопрос, почему журналистов отдельных изданий отмечают в списке, сотрудник госохраны заявил, что не увидел их пресс-карты.

Через несколько минут журналистов пропустили внутрь.

Белсат отмечает, что в списке были и другие издания, в частности государственная радиокомпания, но их не выделяли.

Напомним, 4 октября в Житомире прошел Второй форум регионов Украины и Республики Беларусь, на который приехали президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во время встречи оба президента обменялись шутками про Россию, обсудили торговое взаимодействие стран и др.

Для проведения форума в Житомире перекрыли центр города, а на Соборной площади выставили крупногабаритную технику. На одном из зданий на улице Киевской разместили огромный белый баннер с флагами Украины и Беларуси, также флагами украсили и здание Житомирского облмуздрамтеатра.

5 октября в Житомире должно пройти пленарное заседание форума с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.