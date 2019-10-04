Приезд Зеленского и Лукашенко в Житомир: центр перекрыт, на улицах более сотни полицейских

В связи с прибытием президентов в городе усилены меры безопасности.

В Житомире в связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко, которые примут участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, усилены меры безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, это мероприятие открылось в Житомирском облмуздрамтеатре, где проходит пленарное заседание форума.

В связи с прибытием президентов в городе усилены меры безопасности. На улицах города дежурят более сотни полицейских. Участников форума тщательно проверяют.

Соборная площадь, где проходит форум, а также Майдан советов и площадь Королёва с самого утра перекрыты для движения транспорта.

Также на улице Михайловской проходит выставка белорусских и украинских товаров.

Как сообщал УНИАН, в июле Зеленский пригласил Лукашенко принять участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.