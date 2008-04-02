За 10 лет Украина потеряла 4 миллиона людей

За 6 лет государственное финансирование медицины возросло в 4 раза, потребление лекарства - втрое. А уровень смертности в стране лишь увеличился, выяснили эксперты ООН.

Причина - неэффективное распределение денег бюджета, а также отсутствие системы здравоохранения, говорят специалисты. За последние 17 лет медицина не изменилась. И работает устаревшая модель, созданная во времена СССР. А каждый восьмой украинец чувствует себя больным - свидетельствуют опросы, пишет газета «Дело».

За последние 10 лет украинская нация потеряла 4 млн. человек. Большинство – мужчины. Треть украинцев, которые заболели в прошлом году, страдали нарушением кровеносной системы.

ICTV