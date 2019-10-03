Одесский активист Михайлик заявил о прекращении досудебного расследования по делу о покушении на него

Олег Михайлик призвал президента Владимира Зеленского взять под контроль расследование уголовных производств о нападениях на активистов.

Подвергшийся покушению одесский активист Олег Михайлик рассказал, что досудебное расследование по его делу приостановлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Михайлик сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"22 сентября 2018 года в самом центре Одессы, в 100 метрах от областного Управления Нацполиции меня расстрелял наемный киллер... Мне повезло, таким образом я попал в грустный и совсем не почетный «список Катерины Гандзюк», мне повезло, потому что я остался жив, а она, к сожалению, погибла", - напомнил активист.

Михайлик также напомнил, что по подозрению в покушении на него правоохранители задержали троих граждан Грузии, а у сожительницы одного из них обнаружили пистолет с патронами.

"Их обвиняли, что они якобы стреляли из этого пистолета. Оказалось, что из пистолета нельзя было стрелять, они в это время были в другой части города, один из них инвалид и передвигается только на коляске... Впоследствии практически все версии рассыпались", - добавил он.

Активист рассказал, что ему самостоятельно удалось добиться проведения экспертизы, которая определила место, из которого стреляли, а также, что выстрел был сделан из открытого окна машины и из оружия с глушителем. Однако, никаких других версий покушения, кроме той, которую выдвигало Главное управление Нацполиции в Одесской области, следователи не рассматривали.

По словам Михайлика, несмотря на то, что покушение на него вызвало значительный резонанс, за год расследование дела практически не продвинулось.

Активист сообщил, что недавно получил письмо, в котором находилась копия постановление от 31 июля о прекращении проведения следственных действий и досудебного расследования дела о покушении на него. Но ознакомиться с результатами расследования ни Михайлику, ни адвокату так и не удалось.

"На сегодняшний день, несмотря на резонанс, дело остановлено, потому что есть повод - отсутствие пули", - добавил Михайлик.

По его словам, пуля осталась у правоохранителей в Германии, где ему проводили операцию по ее извлечению.

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«Сначала Генпрокуратура полностью саботировала подготовку документов по организации международной правовой помощи, чтобы эта пуля, которую, благодаря правительству Германии, извлекли в Мюнхене, была принята вещественным доказательством в ходе расследования... Всячески саботировалось проведение этих следственных действий и подготовка документов. Повезло, что экспертизу удалось провести в Германии, что очень сильно расстроило планы тех, кто фактически продал и «слил» это дело», - подчеркнул Михайлик.

Он отметил, что подал в суд, чтобы заставить следователя предоставить документы о результатах расследования.

Активист обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой взять под контроль происходящие в Одессе события и расследования дел о нападениях на активистов, а также дать указание генпрокурору провести эффективные расследования.

"Надеюсь, что президент обратит внимание на то, что происходит, как минимум, в Одессе, и постарается сделать так, чтобы в его государстве больше этого не происходило, а все виновные были наказаны", - подчеркнул Михайлик.

Также он призвал правоохранителей объединить все дела о нападении на одесских активистов в одно и передать это дело на расследование в СБУ.

"Мы совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека готовим обращение в Европейский суд против Государства Украина и против тех, кто фактически ничего не хочет делать или продал это дело... Нам ничего другого не остается, кроме как привлекать внимание мировой общественности и президента к этому делу", - подытожил Михайлик.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение, пуля застряла в легком в нескольких сантиметрах сердца.

По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы. Задержанные своей вины не признают.

11 января 2019 года во время операции в Германии из тела Михайлика извлекли пулю, застрявшую в легком. В Одессу Михайлик вернулся в начале февраля. В июне стало известно, что двоим другим задержанным также изменили меру пресечения, а дело из Киева вернули в Одессу.