В Раде замечен первый iPhоnе 11 Pro (фото)

В Украине iPhone 11 Pro в версии на 64GB стоит около 37 тысяч гривень.

В сессионом зале украинского парламента был замечен первый депутат с новешим смартфоном от компании Apple – iPhоnе 11 Pro.

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Как сообщает «Страна», счастливым обладателем топового смартфона от культовой компании стал 32-летний Александр Салийчук из фракции «Слуга народа».

Отмечается, что народный избранник – совладелец и директор ООО "Первый мясной дом" (ТМ "Гощанские колбасы"). Он прошел в Раду по списку "Слуги народа" под 76 номером.

В Украине iPhone 11 Pro в версии на 64GB стоит около 37 тысяч гривень.

Ранее нардепа Киву поймали на странном занятии в Раде. Видео с депутатом опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

В ролике видно, как Кива прячется с телефоном у трибуны перед рабочими столами своих коллег. При этом смартфон он держал на уровне ремня, породив массу шуток в сети.