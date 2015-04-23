Украинцы больше не считают отношения с Россией приоритетными, а поддержка ТС рухнула до 12%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Так, отмечается, что чаще (47,7%) граждане Украины определяют главным внешнеполитическим приоритетом отношения со странами ЕС. Только 10% респондентов считают приоритетными контакты с РФ, а 6,7% - с другими странами СНГ.

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За другое направление внешней политики, то есть приоритет в отношениях отдавать другим странам, высказались 9,1%, 6% - за приоритетное развитие конкретно с США, а 20,5% не смогли определиться по этому вопросу.

Социологи обращают внимание, что доля респондентов, которые внешнеполитическим приоритетом называют отношения с Евросоюзом, возросла после событий, связанных с Евромайданом. Так, в ноябре 2012 года это направление считали приоритетным 40,8%, в декабре 2013 года - 43,4%.

Тогда как оценка приоритетности отношений с Россией снизилась - в ноябре 2012 года его считали приоритетным 35,3% опрошенных, в декабре 2013 года - 34%.

Вместе с тем социологи отмечают, что за последний год оценка приоритетности отношений с ЕС несколько снизилась (по сравнению с апрелем 2014 года - с 52,5%, до 47,7%) из-за роста доли тех, кто считает приоритетными отношения с США (1,1%, до 6%).

Чаще всего на приоритетность отношений со странами ЕС указывают жители Западного и Центрального регионов (70,5% и 53% соответственно). В Южном, Восточном регионах и на Донбассе приоритет сотрудничеству с ЕС отдают соответственно 37,9%, 34,9% и 28,1% респондентов (на приоритетность других вариантов жители этих регионов указывают еще реже).

После событий, связанных с Евромайданом, возросла доля тех, кто, отвечая на вопрос "По какому интеграционному направлению должна идти Украина?" называет вступление в ЕС. Если в мае 2013 года она составляла 41,7%, в январе 2014 года - 45,7%, в мае 2014 года - 50,5%, в марте 2015 года - 52%. Тогда как доля сторонников вступления в Таможенный союз снижалась - соответственно 31%, 27,7%, 21,4% и 12,6%. Вместе с тем, по сравнению с маем 2013 года возросла доля тех, кто выступает как против присоединения к ЕС, так и к Таможенному союзу (с 13,5% до 22,6%).

Согласно данным исследования, 52,7% граждан, отвечая на вопрос "Нужно ли Украине вступать в Евросоюз?", дают положительный ответ, 29,6% - отрицательный. Доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС, выросла по сравнению с августом 2012 года (тогда она составляла 42,1%) и декабрем 2013 года (48%). Доля сторонников вступления в ЕС по сравнению с маем 2014 года не изменилась (тогда она составляла 53%), тогда как доля противников снизилась с 35,5% до 29,6%.

В ходе исследования, которое проводилось с 6 по 12 марта, было опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.