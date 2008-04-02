Спасатели перехоронили 25 тонн пестицидов и других ядохимикатов

В Кременецком районе Тернопольской области на прошлой неделе перезахоронили 25 тонн пестицидов и других ядохимикатов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, пестициды находились непосредственно на полях в полуразрушенных хранилищах со времен ликвидации колхозов.

По данным центра, бойцы аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС работали шесть дней, чтобы поместить ядовитые вещества в герметические упаковки или перелить жидкости из поврежденных прогнивших бочек в современные безопасные бочки. Перезатаренные пестициды разместили на складе бывшего “Райагрохимпрома” на территории Белокриницкого сельсовета.

Сначала от Кременецкой райгосадминистрации поступила заявка на перезатаривание 8 тонн пестицидов, однако в ходе перевеса оказалось, что их намного больше. Как объяснил председатель Кременецкой райгосадминистрации Василий ОЛИЙНЫК, во время ликвидации колхозов никто не осмелился перевесить пестициды самостоятельно, потому учитвались они “на глаз”. Он также сообщил, что заявка на перезатаривание ядохимикатов не подавалась раньше из-за отсутствия средств.

По данным Государственной инспекции защиты растений Тернопольской области, по состоянию на 1 января 2008 года на территории области было свыше 140 тонн непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений, которые нуждаются в перезатаривании. На сегодня спасатели уже перезахоронили свыше 62 тонн пестицидов.