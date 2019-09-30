Около 60% киевлян считают, что состояние Киева ухудшилось за время пребывания на посту мэра Кличко – опрос

Улучшение общего состояния столицы видят 36,6% респондентов.

Почти 60% киевлян считают, что общее состояние столицы за время пребывания на посту мэра Виталия Кличко ухудшилось или не изменилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации результатов опроса о поствыборных ориентациях киевлян сообщил директор компании Seetarget Алексей Боровский.

Читайте такжеСтало известно, когда Порошенко допросят на полиграфе

По результатам исследования, 32,5% киевлян разочарованы курсом местной власти, однако 46,5% опрошенных считают, что киевская власть движется в правильном направлении.

Кроме того, общее состояние Киева за время пребывания на посту мэра Виталия Кличко, по мнению большинства респондентов (38,1%), ухудшилось. Еще 21,1% киевлян вообще не заметили существенных изменений, а 4,2% опрошенных затруднились ответить. Улучшение общего состояния столицы видят 36,6% респондентов.

По словам Боровского, 38,5% киевлян заявляют об ухудшении состояния безопасности в районе их проживания за время каденции Кличко, 30,9% - о ненадлежащем виде домов и подъездов, 27,1% - о проблемах с отоплением, 23,3 % - о неудовлетворительной работе общественного транспорта.

Если говорить о рейтинге кандидатов в мэры столицы, то опрос показал, что Виталий Кличко набрал бы 20,7% поддержки, а его серьезным конкурентом стал бы Александр Ткаченко, которого поддерживают 18,6%.

При этом, согласно опросу компании, небольшой отрыв между Кличко и Ткаченко ставит под сомнение победу Виталия Кличко во втором туре. Кличко имеет шанс на победу в случае если среди его соперников будут Гордон или Вакарчук, но проигрывает Александру Ткаченко, который набирает 36,8% поддержки киевлян. Кличко – только 34,4%.

*** Опрос среди 1 тыс. 207 респондентов провела компания Seetarget с 20 по 27 сентября методом личных интервью (face-to-face) дома у респондента. Опрос репрезентативный по полу, возрасту и району проживания. Погрешность измерения составляет не более 2,9%.

Как сообщал УНИАН, если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в ближайшее воскресенье, то почти 54% киевлян проголосовали бы за партию "Слуга народа".